Ha entusiasmato il concerto di Baccini al Cine Teatro Impero

MARSALA – Entusiasmante concerto di Francesco Baccini al Cine Teatro Impero. Il cantautore genovese, accompagnato alla chitarra da Michele Cusato, alle percussioni da Maurizio Di Tollo e dal quartetto “Alter Echo String Quartet“, si è esibito in oltre due ore di concerto alternando pezzi storici della sua lunga carriera, (dando spazio, nelle partiture misicali, a violini e violoncello) ad alcuni brani inediti. Nel repertorio musicale di questo concerto entrano a pieno titolo autori come Fabrizio De André (con il quale ha collaborato), Luigi Tenco, Leonard Cohen. L’impronta acustica ha nettamente predominato la serata anche se non sono mancate sonorità blues e swing. Un pubblico attento ed entusiasta ha partecipato attivamente al concerto, scandendo con le mani i ritmi delle melodie e intonando qualche refrain più noto dell’artista. Alla fine del concerto una calorosa standing ovation ha saluto e ringraziato il cantautore genovese.

L’evento, facente parte della XVII rassegna “Lo Stagnone” realizzata dalla Compagnia Teatrale Sipario diretta da Vito Scarpitta è stato il secondo spettacolo del cartellone stagionale. Il terzo appuntamento è previsto per venerdì 31 gennaio con lo.spettacolo “Il viaggio di papà” di Maurizio Casagrande.

Stefano Caruso