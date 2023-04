I candidati consiglieri della lista di sostegno al candidato sindaco Antonino Zinnanti

PARTANNA – I consiglieri della lista “Partanna città europea” che sosterrà il candidato sindaco Antonino Zinnanti sono stati ufficializzati nella conferenza di presentazione del candidato e della lista che si è tenuta, come ai tempi di Culicchia, Cuttone, Catania ed ora Zinnanti nella sala del Parco dei Pini domenica scorsa 23 aprile. Sono sostanzialmente quelli […]

PARTANNA – I consiglieri della lista “Partanna città europea” che sosterrà il candidato sindaco Antonino Zinnanti sono stati ufficializzati nella conferenza di presentazione del candidato e della lista che si è tenuta, come ai tempi di Culicchia, Cuttone, Catania ed ora Zinnanti nella sala del Parco dei Pini domenica scorsa 23 aprile. Sono sostanzialmente quelli attuali (tranne alcuni) che fanno capo all’attuale sindaco Nicolò Catania con l’aggiunta degli attuali assessori, Noemi Maggio e Mimma Amari. Sono Raffaele Beninati, Maria Anna Campisi, Rocco Caracci, Patrizia Catania, Massimo Cangemi, Nicola Clemenza, Ignacio Drago, Maria Luisa Giannone, Giovanni Lo Piano Rametta e Anna Maria Varvaro. Con lo slogan elettorale “Tanto abbiamo fatto. Tanto ancora faremo!”, la candidatura di Antonino Zinnanti si presenta in assoluta ed esplicita continuità con l’attuale in carica guidata dall’on. Nicolò Catania.