I carabinieri denunciano 5 persone durante un servizio di controllo del territorio

MARSALA – I Carabinieri della Compagnia di Marsala, con il supporto dei colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Carabinieri Sicilia, hanno svolto un articolato servizio di controllo del territorio nel centro storico cittadino.

Nel corso dell’attività, i Carabinieri hanno raccolto gravi indizi di colpevolezza in merito alle ipotesi di reato di evasione, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e violazione del DACUR (divieto di accesso alle aree urbane), a vario titolo, nei confronti di cinque persone che sono state, pertanto, deferite all’Autorità Giudiziaria.

In particolare, i Carabinieri hanno denunciato un 40enne, già gravato da precedenti, per violazione del DACUR poiché avrebbe continuato a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo.

Durante il controllo alla circolazione stradale, due persone di 37 e 24 anni sono state sottoposte ad alcool test, con l’etilometro in dotazione ai militari dell’Arma, rivelando un tasso alcolemico superiore al limite con rilevanza penale. Un 36enne di origine straniera, invece, è stato sorpreso nuovamente alla guida di un veicolo senza patente.

Nel proseguo del servizio, una donna di 35 anni, già nota ai Carabinieri in quanto gravata dalla misura della detenzione domiciliare, è stata vista al di fuori della propria abitazione. Nello stesso contesto operativo sono state segnalate 2 persone alla Prefettura di Trapani in qualità di assuntori non terapeutici di sostanze stupefacenti con il contestuale sequestro di circa 4 grammi di marijuana.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.