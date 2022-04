I carabinieri eseguono due provvedimenti giudiziari: arrestate due persone di 20 e 41 anni

TRAPANI – I Carabinieri della Compagnia di Trapani hanno arrestato due persone di 20 e 41 anni, in ottemperanza ad altrettanti ordini restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria.

In particolare, i Carabinieri della Stazione di Trapani Borgo Annunziata hanno arrestato un 41enne pregiudicato del posto, in forza dell’ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Trapani. L’uomo è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato, furto aggravato in abitazione, per cui era stato denunciato dai militari dell’Arma, e violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, commessi in Trapani ed Erice tra il 2016 e il 2019.

Per tale motivo, al termine della formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani, dove dovrà espiare un cumulo di pene concorrenti per complessivi 5 anni e 11 mesi di reclusione.

Sempre a Trapani, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile, con il supporto dei colleghi della Stazione di Trapani Borgo Annunziata, hanno arrestato un 20enne in esecuzione dell’ordinanza di aggravamento emessa dal locale Tribunale. Tale provvedimento scaturisce dalla reiterate violazioni della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria cui l’uomo era già sottoposto, insieme all’obbligo di dimora, per pregressi reati contro il patrimonio. Il 20enne, infatti, avrebbe ripetutamente omesso di presentarsi presso gli uffici della Stazione Carabinieri nei giorni stabiliti. Ciò ha determinato l’emissione della più afflittiva misura della detenzione in carcere.