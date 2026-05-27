I consiglieri comunali eletti a Gibellina e a Campobello nelle amministrative del 24 e 25 maggio

GIBELLINA – CAMPOBELLO DI MAZARA – Ecco i risultati delle elezioni del 24-25 maggio 2026 nei due comuni.

GIBELLINA

Sindaco eletto: Salvatore Sutera (3° mandato consecutivo) , 1.086 voti (44,40%)

Consiglieri eletti — Lista “Sutera per Gibellina” (8 seggi)

1.  Roberta Bongiorno — 288 voti
2.  Stefano Zummo — 180
3.  Francesca Barbiera — 170
4.  Antonio Ferro — 160
5.  Salvatore Cordio — 132
6.  Mimmo Fontana — 119
7.  Andrea Fontana — 106
8.  Simona Pace — 102

Consiglieri eletti — Lista “Il futuro si costruisce insieme – Fazzino sindaco” (3 seggi + 1 seggio di diritto)

•   Vito Bonanno — 213 voti
•   Manuela Oliveri — 165
•   Mary Lipari — 97
•   Giuseppe Fazzino (candidato sindaco classificatosi 2°, seggio di diritto) — 565 voti

CAMPOBELLO DI MAZARA

Sindaco eletto: Daniele Mangiaracina — 3.378 voti — Lista “Rinascita Campobellese”

Consiglieri eletti — Lista “Rinascita Campobellese” (11 seggi – maggioranza)

1.  Paolo Scarpinati — 605 voti
2.  Sabina Lazzara — 602
3.  Nicoletta Moceri — 562
4.  Giuseppina Faugiana — 538
5.  Francesco Passanante — 491
6.  Maria Moceri — 322
7.  Armando Accardo — 293
8.  Martina Panicola — 275
9.  Vito Trento — 284
10. Vito Balistreri — 273
11. Susanna Mangiaracina — 262

Consiglieri eletti — Lista “Insieme per Campobello” (5 seggi – minoranza)

1.  Piero Di Stefano (candidato sindaco arrivato 2°)
2.  Giuseppe Castiglione (ex sindaco) — 566 voti
3.  Noemi Gentile — 374
4.  Mariella Gulotta — 338
5.  Francesco Margiotta — 278

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Dino

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