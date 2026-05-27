I consiglieri comunali eletti a Gibellina e a Campobello nelle amministrative del 24 e 25 maggio

GIBELLINA – CAMPOBELLO DI MAZARA – Ecco i risultati delle elezioni del 24-25 maggio 2026 nei due comuni.
GIBELLINA
Sindaco eletto: Salvatore Sutera (3° mandato consecutivo) , 1.086 voti (44,40%)
Consiglieri eletti — Lista “Sutera per Gibellina” (8 seggi)
1. Roberta Bongiorno — 288 voti
2. Stefano Zummo — 180
3. Francesca Barbiera — 170
4. Antonio Ferro — 160
5. Salvatore Cordio — 132
6. Mimmo Fontana — 119
7. Andrea Fontana — 106
8. Simona Pace — 102
Consiglieri eletti — Lista “Il futuro si costruisce insieme – Fazzino sindaco” (3 seggi + 1 seggio di diritto)
• Vito Bonanno — 213 voti
• Manuela Oliveri — 165
• Mary Lipari — 97
• Giuseppe Fazzino (candidato sindaco classificatosi 2°, seggio di diritto) — 565 voti
CAMPOBELLO DI MAZARA
Sindaco eletto: Daniele Mangiaracina — 3.378 voti — Lista “Rinascita Campobellese”
Consiglieri eletti — Lista “Rinascita Campobellese” (11 seggi – maggioranza)
1. Paolo Scarpinati — 605 voti
2. Sabina Lazzara — 602
3. Nicoletta Moceri — 562
4. Giuseppina Faugiana — 538
5. Francesco Passanante — 491
6. Maria Moceri — 322
7. Armando Accardo — 293
8. Martina Panicola — 275
9. Vito Trento — 284
10. Vito Balistreri — 273
11. Susanna Mangiaracina — 262
Consiglieri eletti — Lista “Insieme per Campobello” (5 seggi – minoranza)
1. Piero Di Stefano (candidato sindaco arrivato 2°)
2. Giuseppe Castiglione (ex sindaco) — 566 voti
3. Noemi Gentile — 374
4. Mariella Gulotta — 338
5. Francesco Margiotta — 278