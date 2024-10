I funerali di Calogero Ingoglia si svolgeranno domani alle 11 nella Chiesa Madre di Partanna

PARTANNA – Si svolgeranno domani (7 ottobre) nella Chiesa Madre alle ore 11 i funerali del 25enne partannese Calogero Ingoglia che ha perso la vita nella tarda serata di ieri (5 ottobre), in un gravissimo incidente avvenuto nella via Castelvetrano della cittadina belicina. Il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni ha proclamato per domani il lutto cittadino. Il giovane è deceduto sul colpo dopo aver perso il controllo della moto ed essere finito a terra. L’amico Saverio Bellafiore che era con lui ha riportato fratture varie e una ferita grave alla gamba. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano, è stato poi trasferito in elisoccorso al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. Il giovane Calogero, che lavorava nelle aziende Asaro, era conosciuto anche a Mazara dove faceva l’istruttore al Tiro a segno nazionale.

Un altro grave incidente si è verificato a Partanna pure il 5 ottobre sera all’incrocio tra le vie Palermo e Caprera, tra una Mini Cooper ed una Jeep Renegade. Dopo l’impatto, le due auto hanno urtato contro una cabina elettrica con successiva interruzione dell’elettricità in diverse abitazioni della zona.