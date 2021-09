I turisti visitano il “progetto donna” della Fondazione San Vito Onlus

MAZARA DEL VALLO – Dall’America a Mazara del Vallo per visitare e “vivere” il “Progetto donna” della Fondazione San Vito Onlus. Gruppi di dieci turisti americani, ogni giorno, faranno visita al “Progetto donna” che si svolge presso la sede della Fondazione, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo. Il flusso turistico fa tappa […]

MAZARA DEL VALLO – Dall’America a Mazara del Vallo per visitare e “vivere” il “Progetto donna” della Fondazione San Vito Onlus. Gruppi di dieci turisti americani, ogni giorno, faranno visita al “Progetto donna” che si svolge presso la sede della Fondazione, in via Casa Santa, 41 a Mazara del Vallo. Il flusso turistico fa tappa in città grazie all’accordo che la Fondazione ha sottoscritto con la “Vendor Agreement Gccl Fleet Management Ltd”: sino a dicembre 2023 i turisti fanno visita ai laboratori del “Progetto Donna”, attivo da alcuni anni in Fondazione. Le prime visite sono avvenute qualche giorno addietro: i turisti hanno avuto la possibilità di conoscere le donne tunisine che frequentano il progetto e conoscere da vicino le attività che vengono svolte: dal laboratorio di cucito a quello teatrale. Gli ospiti hanno potuto incontrare anche il Presidente della Fondazione, Vito Puccio: «Per noi è un’opportunità unica di far conoscere a persone che provengono da un altro Continente le attività che svolgiamo in Fondazione: da quella con le donne, ai giovani e al Centro “Vivi la vita” per gli anziani». A fine incontro ai turisti è stato offerto il thè tunisino.