I velisti della Società Canottieri Marsala, Mario Noto e Peppe Alagna, in vetta alle classifiche della regata d’Altura “Rolex dei Tre Golfi”

MARSALA – Nel Golfo di Napoli, dal 14 al 21 maggio, si è svolta la 67esima edizione della regata d’Altura “Rolex dei Tre Golfi”. Una regata storica, considerata la più importante del Mediterraneo, che ogni anno richiama importanti imbarcazioni da tutta Italia.

Grandi risultati per i velisti della Società Canottieri Marsala, Mario Noto e Peppe Alagna, che portano sempre in alto il nome della vela marsalese in tutta Italia e nel mondo. In questa occasione, infatti, i velisti della Canottieri, insieme agli equipaggi delle loro imbarcazioni, arrivano in vetta alle classifiche sia di Classe che Overall.

In particolare, Peppe Alagna vince la storica regata d’Altura “Rolex dei Tre Golfi” di Sorrento, al timone dell’imbarcazione “Ars Una” dell’armatore Antonio Cafaro di Catania. Peppe e il suo equipaggio fin da subito hanno dominato la classifica registrando ben quattro primi posti su cinque prove disputate. Una vittoria sia di Classe che Overall per il conseguimento del titolo di primi assoluti al Campionato Nazionale del Tirreno e al Campionato del Mediterraneo ORC. Si tratta del più importante evento velistico, che si è svolto nel tratto di mare tra Capri e Sorrento, con la presenza di imbarcazioni d’Altura da tutta Italia. La regata è stata caratterizzata da due momenti: il primo Offshore, in alto mare con vento leggero, mentre il secondo Inshore, attraverso un percorso tra le boe lungo la costa. Sono state disputate cinque prove in tre giorni.

Infine Mario Noto, con il tattico Gabriele Bruni e l’equipaggio della barca Shirlaf, uno Swan 65 dell’armatore Giuseppe Puttini, sale sul podio del Campionato Europeo Maxi, vincendo il secondo posto assoluto di Classe.