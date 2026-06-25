I Veterinari dell’Asp Trapani sospendono un’attività di ristorazione di pesce crudo

TRAPANI – Una serie di verifiche in esercizi del settore della ristorazione pubblica che preparano e somministrano prodotti a base di pesce crudo, sono state svolte in provincia di Trapani dal Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani, tramite i Servizi territoriali di Igiene degli Alimenti di Origine Animale.

Al termine delle attività ispettive veterinarie svolte sono state impartite specifiche prescrizioni e comminate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 2.000 euro, mentre nei confronti di un esercizio commerciale sono stati adottati provvedimenti di cessazione temporanea dell’attività, a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate durante i controlli.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria dell’ASP di Trapani, composto da medici veterinari, tecnici della prevenzione e personale tecnico-amministrativo, è quotidianamente impegnato sul territorio provinciale nel controllo ufficiale di tutte le fasi della filiera produttiva e nello svolgimento delle attività di prevenzione collettiva in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare, a tutela del cittadino utente.

L’azione di controllo dell’ASP si estende lungo l’intera filiera alimentare, secondo il principio “dal campo alla tavola”, dalla produzione primaria fino alla preparazione e somministrazione degli alimenti destinati al consumo umano, con l’obiettivo di garantire elevati standard di sicurezza della salute pubblica.