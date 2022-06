ICAR – Allarme infezioni sessualmente trasmesse (IST): i primi riscontri post pandemia fanno temere un aumento dei contagi. Prevenzione, parola chiave per l’estate

BERGAMO – L’estate e i viaggi implicano un incremento delle relazioni tra individui, tanto più desiderate dopo due anni condizionati dalle restrizioni per la pandemia. Questo contesto può favorire rapporti sessuali occasionali, con il rischio di Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST): in primis l’HIV, ma anche le epatiti virali, il papilloma virus, le infezioni batteriche di […]

BERGAMO – L’estate e i viaggi implicano un incremento delle relazioni tra individui, tanto più desiderate dopo due anni condizionati dalle restrizioni per la pandemia. Questo contesto può favorire rapporti sessuali occasionali, con il rischio di Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST): in primis l’HIV, ma anche le epatiti virali, il papilloma virus, le infezioni batteriche di clamidia, gonorrea, sifilide. La prevenzione resta fondamentale: eppure, proprio mentre la lotta all’HIV segna dei successi grazie alle nuove strategie terapeutiche, il quadro delle altre IST è composito e preoccupante. Questo uno degli spunti analizzati al Congresso ICAR (Italian Conference on AIDS and Antiviral Research) di Bergamo organizzato sotto l’egida della SIMIT, Società Italiana di Malattie Infettive e Tropicali che si è svolto a Bergamo da martedì 14 a giovedì 16 giugno.