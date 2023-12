Identità e valore dei luoghi storici, un evento sulla riqualificazione del Borgo Livio Bassi

TRAPANI – È in programma per giovedì 14 dicembre 2023 a partire dalle 15.00, presso la sala conferenze dell’IACP di Trapani (Piazza Falcone Borsellino 15) il workshop “Identità e valore dei luoghi storici, interventi di riqualificazione di Borgo Livio Bassi” realizzato dall’IACP di Trapani in collaborazione con il Comune di Trapani, l’Ordine degli Architetti della Provincia di Trapani, l’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Trapani e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trapani.

L’evento è volto ad approfondire importanti aspetti architettonici, culturali, paesaggistici, storici del Borgo, attualmente oggetto di un importante intervento di riqualificazione e recupero di alcuni edifici nell’ambito del finanziamento P.O. FESR 2014/2020, azione 9.4.1, per incrementare la disponibilità di alloggi sociali e servizi abitativi attraverso il potenziamento del patrimonio pubblico esistente.

Sarà l’occasione per un interessante e stimolante confronto tra esperti sulla tutela del patrimonio paesaggistico e la valorizzazione del tessuto storico del paesaggio urbano.

Il progetto Borgo Livio Bassi: Housing Sociale, finanziato nell’ambito del P.O. FESR 2014/2020 Programmazione attuativa azione 9.4.1, ha come obiettivo principale la realizzazione di alloggi all’interno del Borgo Livio Bassi, nella frazione di Ummari, nei pressi del centro abitato di Fulgatore, a circa 23 km da Trapani. L’intervento è finalizzato alla tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico attraverso misure orientate al recupero, alla riqualificazione ed alla valorizzazione del tessuto storico del paesaggio urbano e dei manufatti esistenti, nonché delle eventuali aree verdi di pertinenza, prevedendo usi compatibili e interventi che non alterino la struttura, la tipologia e la forma architettonica né le essenze vegetali e l’organizzazione delle aree verdi.

Per informazioni: www.borgoliviobassi.it