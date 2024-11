“Identità perdute”: Incontro con Pier Luigi D’Eredità. Domani l’appuntamento al Museo Pepoli di Trapani

TRAPANI – Tutto pronto per un nuovo appuntamento della rassegna letteraria “Identità perdute” organizzata dall’Istituto di studi economici e sociali Nova Civitas di Trapani con il contributo dell’Assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana e l’Assemblea Regionale Siciliana che si svolgerà domani, sabato 30 novembre.

Protagonista Pier Luigi D’Eredità che parlerà col presidente di Nova Civitas Livio Marrocco di “Regressvs”, discussione liberamente ispirata dal libro scritto da D’Eredità intitolato “Regressvs. I motivi economici della fine dell’Impero romano d’occidente” (Mimesis Edizioni, 2021).

Questo testo è nato dalla constatazione di come gli aspetti economici che hanno concorso alla fine dell’Impero romano d’occidente abbiano avuto una trattazione meno ampia rispetto ad altre focalizzazioni. Pur in un numero di pagine contenuto e attraverso una scrittura sicuramente aperta anche ai non specialisti, il volume affronta in modo rigoroso l’intero ventaglio dei motivi economici della fine: dalla grande estensione territoriale dell’impero al ruolo dell’esercito, dalla burocrazia alla corruzione, dal ruolo del cristianesimo ai fattori climatici, dalla logica giuridica del dominio al problema tributario, dal sistema finanziario alle invasioni barbariche.

L’appuntamento sarà alle ore 17 presso il Museo Pepoli di Trapani.