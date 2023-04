Ieri pomeriggio convegno di presentazione delle opportunità di lavoro programmate dal G55

PARTANNA – Interessante convegno di presentazione delle opportunità di lavoro e sviluppo per il futuro immediato messe in campo dal G55 di Partanna. Nel convegno, da remoto, sono intervenuti Gabriele Carboni, direttore della Kottler Impact school, Alessandro Orizio Beretta consigliere nazionale Confapi industria, Giorgio Binda, presidente Unimatica, Gianluca Salvemini presidente dell’Italian Hotel Group e Massimiliano Nicolini, direttore Dipartimento Ricerca e Sviluppo Olitec, questi ultimi due in presenza. “Partanna – ha ribadito Nicolini – diventerà centro stabile di ricerca e di rilancio delle nuove tecnologie legate al metaverso trasformando in realtà il sogno che si è avuto negli ultimi anni”. E di realtà, nonostante il livello aereo del 3.0, si è detto tanto: “Abbiamo già da qualche mese stilato, come comune, – ha ribadito l’assessore Antonino Zinnanti, responsabile del G55 – un protocollo d’intesa che prevede già da subito un investimento di tecnologia in direzione delle aziende partannesi. 52 ricercatori di paesi diversi per 18 mesi opereranno a Partanna e formeranno centinaia di giovani. Questi potranno sfruttare le opportunità di lavoro concrete stimolate con l’apporto di grandi aziende impegnate nel progetto con il G55 di Partanna che diverrà centro per il rilancio delle nuove tecnologie del metaverso”.