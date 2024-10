II parte della XXIV Stagione Concertistica dell’Associazione Beethoven con “Opera, Operetta ed Arie Napoletane”

MARSALA – Tutto pronto al Teatro Sollima di Marsala per l’atteso evento spettacolo “Opera, Operetta ed Arie Napoletane“. Il sipario, del primo dei sette appuntamenti del ricco e variegato cartellone della II Parte della Stagione Concertistica, si apre con tre grandi artisti siciliani: Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte). Tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2024, il Teatro Sollima di Marsala sarà il palcoscenico di questi eventi imperdibili, con un programma ricco e variegato per una imminente stagione concertistica che si prospetta come un viaggio culturale e sensoriale che attraversa epoche, stili e generi.

Il 13 ottobre si comincia con: “Opera, Operetta ed Arie Napoletane“, un debutto che rende omaggio alla grande tradizione lirica italiana, con un delicato connubio tra opera, operetta e canzone napoletana. Silvia Di Falco (soprano), Salvy Marino Benvegna (tenore) e Leonardo Pavia (pianoforte) saranno protagonisti di una serata in cui la maestosità delle arie d’opera si mescola alla leggerezza dell’operetta e al calore delle canzoni partenopee.

Tra il 13 ottobre e il 15 dicembre 2024, il palcoscenico del Teatro Sollima di Marsala ospiterà 7 spettacoli, eventi imperdibili, che l’Associazione Beethoven ha voluto racchiudere in un programma ricco e variegato per gli amanti della buona musica. La II parte della Stagione Concertistica 2024 si prospetta come un viaggio culturale e sensoriale che attraversa epoche, stili e generi musicali.

Info, prenotazioni, Tesseramento: 320.6905330 – 339.7361339