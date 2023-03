Il 9 marzo matinée con l’Associazione Musicale e Culturale ‘Trapani Classica’

TRAPANI – L’Associazione Musicale e Culturale ‘Trapani Classica’, che ha cominciato il conto alla rovescia per la competizione di primo livello in programma a Trapani dal 25 marzo al 2 aprile, ossia il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani, inserita nell’ambito della Fondazione Alink – Argerich, Centro mondiale indipendente di informazioni […]

TRAPANI – L’Associazione Musicale e Culturale ‘Trapani Classica’, che ha cominciato il conto alla rovescia per la competizione di primo livello in programma a Trapani dal 25 marzo al 2 aprile, ossia il 1° International Piano Competition “Domenico Scarlatti” – Città di Trapani, inserita nell’ambito della Fondazione Alink – Argerich, Centro mondiale indipendente di informazioni e servizi per musicisti e concorsi, prosegue il suo cammino culturale con i suoi matinée, riservati alle scuole. Il prossimo appuntamento è in programma il 9 marzo, alle ore 10.30 a Palazzo D’Alì, con Giacomo Barraco. Seguirà il 15 marzo, il matinée con Edoardo Caruso, sempre alle 10.30 a Palazzo D’Alì a Trapani.

Il cartellone è realizzato in collaborazione con il Comune di Trapani, Trapani Capitale delle Culture Euromediterranee, e l’Ente Luglio Musicale Trapanese.

Entusiasta dell’andamento della rassegna culturale il presidente e direttore artistico di Trapani Classica, il Maestro Vincenzo Marrone D’Alberti, che ringrazia per la collaborazione il sindaco Giacomo Tranchida e l’Assessore alla cultura Rosalia d’Alì che continuano a sostenere iniziative e progetti che mettono la cultura al centro dello sviluppo sociale della città, e il direttivo dell’associazione per il lavoro svolto assieme.

Sabato sera (4 marzo), intanto, per la serie Il Salotto del Maestro, si è svolto il Recital Pianistico di Francesco Galici, grazie alla disponibilità di Maria Tallarita e Michele Palermo. Francesco Galici ha partecipato a numerose masterclass tenute da artisti di rilievo nel panorama musicale, si è esibito in vari Comuni della Sicilia, al Teatro Politeama Garibaldi e dal 2015 studia a Parigi con François Joel Thiollier e dal 2017 segue il corso di perfezionamento sotto la guida di Elisso Virsaladze alla Scuola di Musica di Fiesole.