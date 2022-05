Il  Belice Sport trionfa nello spareggio play off e guadagna la Prima Categoria

PARTANNA – In una splendida giornata di sole e di sport, la squadra partannese Belice Sport si aggiudica la finale dei play off del campionato di Seconda Categoria contro l’agguerrita squadra del Belsitana e guadagna, dopo 27 anni, il ritorno nella serie superiore. Straordinaria impresa degli uomini di mister Alesi che, partita dopo partita, hanno dimostrato il loro valore manifestandosi come una compagine solida e compatta capace di vincere e combattere nei campi più difficili. La finale dei play off non è stata una partita semplice per i granata, fin dalle prime battute la squadra ospite si è rivelata molto ostica e determinata, ben messa in campo e preparata fisicamente ma la caparbietà e la fame agonistica degli undici belicini ha ribattuto colpo su colpo e, anzi, Il Belice Sport è passato per primo in vantaggio con la rete dell’attaccante castelvetranese Licata, dopo qualche minuto il Belsitana, grazie ad un’azione corale ha ristabilito la parità ma la squadra granata ha chiuso il primo tempo tornando di nuovo in vantaggio con Zinna. Nel secondo tempo, gli uomini di Alesi hanno controllato diligentemente la partita, giocando, prettamente in contropiede e sfiorando in qualche occasione il gol che avrebbe chiuso definitivamente la partita. Il Belsitana può recriminare per due pali colpiti ma nell’arco dell’incontro Il Belice Sport ha meritato il successo, grazie alla qualità del gruppo squadra sapientemente amalgamate da Mister Alesi. Dopo il triplice fischio arbitrale si è scatenata la festa in campo e sugli spalti per questa storica e prestigiosa promozione del calcio partannese.

Stefano Caruso