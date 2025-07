Il brio di Rossini a Trapani: “L’italiana in Algeri” debutta al Teatro Di Stefano. Due serate il 23 e 25 luglio alle ore 21:00

TRAPANI – Il genio comico di Gioachino Rossini arriva sul palcoscenico trapanese con “L’italiana in Algeri“, dramma giocoso incentrato sull’astuzia e sull’intelligenza femminile. Il Teatro Giuseppe Di Stefano ospiterà questa produzione del Luglio Musicale Trapanese nelle serate del 23 e 25 luglio, alle ore 21.00.

La protagonista Isabella, interpretata dalla giapponese Saori Sugiyama, vincitrice del XX Concorso lirico internazionale “Giuseppe Di Stefano”, incarnerà lo spirito di determinazione e arguzia che caratterizza questo personaggio immortale.

Il cast vede protagonisti artisti provenienti da diverse nazionalità, tutti selezionati per le loro eccezionali qualità vocali e interpretative. Nel ruolo di Isabella, la protagonista dell’opera, troviamo la giapponese Saori Sugiyama, mentre il potente Bey Mustafà sarà interpretato dal cinese Wang Zheng. L’Italia è rappresentata da Federica Foresta nel ruolo di Elvira, la moglie trascurata del Bey, da Sara Pata che vestirà i panni di Zulma, e da Gaspare Provenzano nel ruolo del capitano Haly. A completare il cast troviamo Miloš Bulajić nel ruolo dell’innamorato Lindoro e Davide Romeo che darà vita al buffo Taddeo.

Il regista Renato Bonajuto ha immaginato una messa in scena che pone al centro il mare Mediterraneo come elemento simbolico: le acque che dividono l’Italia dall’Algeria diventano emblema di esplorazione e riscatto. Isabella incarna la tenacia e la sagacia femminile in grado di guidare con raffinatezza un mondo di uomini smarriti. L’ambientazione visiva restituisce un’Algeri immaginifica dove gli elementi moreschi si fondono con le suggestioni di drappi e tessuti, elementi caratterizzanti sia l’harem che le vele. Scene di Roberto Tusa e costumi di Artemio Cabassi completeranno questo universo che fonde esotico e mediterraneo.

Isabella, con la sua intelligenza e il suo fascino, riesce a ribaltare le sorti della storia, liberando non solo se stessa e il suo amato, ma tutti gli italiani prigionieri del Bey. Un messaggio di emancipazione che risuona particolare attualità.

La produzione vedrà impegnati l’Orchestra e il Coro del Luglio Musicale Trapanese, sotto la direzione di Mirco Reina, con la preparazione del coro affidata a Fabio Modica.

I protagonisti di questa produzione sono stati selezionati attraverso il XX Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, che ha visto la partecipazione di 27 giovani cantanti lirici provenienti da 8 diverse nazionalità.

I biglietti sono acquistabili online sul sito www.lugliomusicale.it, al botteghino sito all’interno di Villa Margherita o direttamente sul posto il giorno dell’evento, fino a un’ora prima dell’inizio, previa disponibilità posti. Per informazioni: 0923 29290.