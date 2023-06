Il comandante della stazione dei Carabinieri incontra la popolazione per discutere sul tema delle truffe agli anziani

FULGATORE – I Carabinieri della Stazione di Fulgatore, nell’ambito della più grande iniziativa a livello nazionale che mira a tutelare le fasce più deboli, in particolare gli anziani, hanno tenuto un incontro con la popolazione incentrato sul tema delle truffe e raggiri di cui spesso questa categoria è vittima.

L’incontro, a cui hanno partecipato circa 40 persone, si è tenuto presso i locali dell’associazione “Insieme per Ballata”. Il Comandante della Stazione ha illustrato dettagliatamente quelle che sono le tecniche più frequentemente utilizzate dai truffatori che spesso si presentano come soggetti che propongono vantaggiose tariffe per contratti di gas e luce, come grandi amici di uno stretto loro parente in difficoltà che ha bisogno di soldi per problemi giudiziari o falsi medici che ricercano denaro per fantomatiche opere benefiche.

Distribuita a tutti i presenti una brochure contenente consigli per individuare e difendersi dai tentativi di truffe che risultano in costante aumento nell’ultimo periodo.