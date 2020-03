Il Comune di Partanna aderisce alla manifestazione nazionale “Mi illumino di meno” 2020

PARTANNA – Anche quest’anno il Comune di Partanna rinnova il suo impegno per la sensibilizzazione agli stili di vita sostenibili attraverso la partecipazione alla manifestazione nazionale “Mi illumino di meno” 2020. La giornata del risparmio energetico è stata lanciata nel 2005, da Caterpillar e Rai Radio2, per chiedere agli ascoltatori di spegnere le luci non […]