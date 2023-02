PARTANNA – Il Comune di Partanna aderisce, anche per l’edizione 2023, a ‘M’illumino di Meno’, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005. Anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta in modo esponenziale, grazie anche all’adesione di scuole, Comuni e città, e dallo scorso […]

PARTANNA – Il Comune di Partanna aderisce, anche per l’edizione 2023, a ‘M’illumino di Meno’, la Giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili lanciata dalla trasmissione Caterpillar e Rai Radio2 nel 2005.

Anno dopo anno l’iniziativa è cresciuta in modo esponenziale, grazie anche all’adesione di scuole, Comuni e città, e dallo scorso anno, il 27 aprile 2022 per la precisione, M’illumino di Meno è stata ufficialmente riconosciuta dal Parlamento italiano come Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili “al fine di promuovere la cultura del risparmio energetico e del risparmio di risorse mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto di azioni di condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili”.

“Il nostro Comune – dice il sindaco Nicolò Catania – già da diversi anni aderisce con convinzione a quest’importante giornata giunta ormai alla sua 18^ edizione, puntando alla sensibilizzazione della popolazione su un tema cui siamo chiamati tutti a riflettere, nell’interesse della qualità della vita generale”.

“Siamo sostenitori della prima ora della campagna sul risparmio energetico – aggiunge l’assessore alla Cultura e alle Politiche sociali Noemi Maggio – e nel tempo abbiamo invitato i cittadini ad aderire all’iniziativa, spegnendo le luci anche nelle abitazioni private, dando un segno seppur simbolico, di condivisione contro lo spreco di risorse”.