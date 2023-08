Il Gal (Gruppo Azione Locale) finanzia 28 progetti: 2,9 milioni per il territorio del Belice

PARTANNA – Percorsi avventura “inclusivi”, promozione dei prodotti tipici locali, ospitalità ed escursioni in bici, tutto finalizzato a valorizzare la Valle del Belice. Sono 28 i progetti finanziati in 3 anni, per un totale di 2,9 milioni di euro, nell’ambito del GAL “Valle del Belice” coi fondi del programma “Leader Sicilia 2014-2020 – Po Feasr”. […]

PARTANNA – Percorsi avventura “inclusivi”, promozione dei prodotti tipici locali, ospitalità ed escursioni in bici, tutto finalizzato a valorizzare la Valle del Belice. Sono 28 i progetti finanziati in 3 anni, per un totale di 2,9 milioni di euro, nell’ambito del GAL “Valle del Belice” coi fondi del programma “Leader Sicilia 2014-2020 – Po Feasr”. I progetti saranno presentati al territorio proprio in questi giorni. Si tratta di interventi che riguardano itinerari turistici, agricoltura sociale, servizi e piccole infrastrutture, con l’obiettivo di dare un “valore aggiunto” al territorio del Belice, considerato spesso area marginale e “gravato” dal peso di uno sviluppo economico post-terremoto 1968 mai decollato a pieno. Il “GAL Valle del Belice” è un’opportunità che imprenditori e giovani hanno scelto per nuovi investimenti. Da Santa Ninfa a Menfi, da Santa Margherita di Belice a Gibellina i progetti finanziati riguardano, tra gli altri, la realizzazione di nuovi percorsi “inclusivi” e area food al parco avventura di Santa Ninfa (46.240 euro), l’acquisto di quad e bici elettriche per escursioni turistiche con base a Santa Margherita Belice (69.750 euro) ma anche la realizzazione di un software per e-commerce enogastronomico e turistico da parte di un imprenditore di Gibellina (29.209 euro). C’è pure il comparto dell’agricoltura sociale con 3 progetti finanziati. Tra questi, con 120 mila euro, spicca quello che prevede una rete di imprese che promuoveranno l’economia circolare col riuso dei rifiuti (capofila SOLBelice srls).

La misura degli itinerari turistici è quella più corposa tra i finanziamenti, con 7 progetti già approvati. «Si tratta di iniziative che mirano, in qualche modo, a recuperare quel gap che ha sempre pesato sulla Valle del Belice – spiega il direttore del GAL, Alessandro La Grassa – sia per marginalità geografica che per strategie serie di sviluppo». A Contessa Entellina saranno recuperati gli antichi sentieri nel bosco di Calatamauro e realizzati alcuni punti informativi (82.512 euro), a Montevago sono stati finanziati 2 ecocentri ricreativi, 2 centri di informazione, la riqualificazione della villa del Pioppo e la realizzazione di audio guide e un percorso selfie-trail (83.000 euro). Ma c’è anche la nascita di un circuito di 68km lungo la Valle del Belice, da fare sia a piedi che in bici: con 82.899 euro è stato finanziato il progetto che prevede l’allestimento del percorso con segnaletica e acquisto ebike.

Una parte dell’ex stazione ferroviaria della Gurfa a Santa Margherita di Belice sarà recuperata. È di 500 mila euro il finanziamento del GAL “Valle del Belice” nell’ambito del programma Leader 2014-2020” per trasformare un immobile dell’ex stazione in area mercatale, per la vendita di prodotti del territorio, e realizzare anche un parcheggio attrezzato. I lavori sono in corso di svolgimento.

Il “GAL Valle del Belice” mette insieme 12 Comuni: 6 del Trapanese (Salemi, Gibellina, Santa Ninfa, Partanna, Salaparuta e Poggioreale), 5 dell’Agrigentino (Montevago, Santa Margherita Belice, Menfi, Caltabellotta e Sambuca di Sicilia) e Contessa Entellina (Palermo). Il progetto per la creazione del GAL è stato presentato nel settembre 2016, il riconoscimento da parte della Regione Siciliana è avvenuto nel 2017, l’avvio operativo nel 2018. In provincia di Trapani sono 3 i GAL attivi dei 23 presenti in tutta la Sicilia. Attuale Presidente del “GAL Valle del Belice” è il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera.

Da martedì 22 agosto, intanto, inizieranno gli incontri di animazione territoriale per la nuova strategia da presentare alla Regione Siciliana a valere sui fondi 2023-2027. Si inizierà alle ore 17,30 nella sala Agorà di Gibellina e si continuerà poi a Montevago (mercoledì 23, ore 17,30, biblioteca), Partanna (giovedì 24, ore 17,30, castello Grifeo), Salaparuta (venerdì 25, ore 17,30, aula consiliare), Salemi (martedì 29, ore 17,30, castello), Sambuca (martedì 29, ore 17,30, palazzo Panitteri), Menfi (mercoledì 30, ore 17,30, biblioteca), Santa Ninfa (giovedì 31, ore 17,30, aula consiliare), Caltabellotta (venerdì 1° settembre, ore 17,30, aula consiliare), Santa Margherita Belìce (venerdì 1° settembre, ore 17,30, teatro).