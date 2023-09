IL GAL INCONTRA IL TERRITORIO. A GIBELLINA SI PARLA DELLA NUOVA PROGRAMMAZIONE

GIBELLINA – Oggi pomeriggio (mercoledì 6 settembre), alle ore 17,30, presso la sala Agorà del Comune di Gibellina (piazza XV Gennaio 1968), si terrà l’incontro tra i rappresentanti del GAL “Valle del Belice” e il territorio. L’incontro rientra nell’ambito degli incontri programmati per informare i cittadini sugli obiettivi raggiunti e sulla nuova programmazione. Oggi sarà anche l’occasione per ufficializzare il nascente partenariato tra il GAL e la facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo. Si parlerà, altresì, di comunità energetiche, soluzioni smart e sostenibili per i trasporti e la salute. Interverranno Salvatore Sutera, presidente del GAL, Alessandro La Grassa, direttore del GAL, Eleonora Riva San Severino (docente di Ingegneria presso Unipa e delegata al rapporto con i programmi europei), Giuseppe Salvo (docente di Ingegneria dei trasporti), Fabrizio Giuliano (docente di Ingegneria delle telecomunicazioni), Davide Collotta che presenterà la soluzione Prycam per il monitoraggio degli impianti elettrici e per le comunità energetiche. L’incontro, con ingresso libero, è aperto agli amministratori locali, alle imprese, alle associazioni e a tutti i cittadini interessati allo sviluppo locale.