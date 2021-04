Il Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota in visita istituzionale alle Autorità e ai Reparti di stanza nell’isola

TRAPANI – Si è conclusa ieri (23 aprile) la visita del Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, ai reparti dipendenti dislocati in Sicilia, durante la quale è stato accompagnato dal Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante del Comando Militare Esercito Sicilia e dal Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, Comandante […]

TRAPANI – Si è conclusa ieri (23 aprile) la visita del Comandante delle Forze Operative Sud, Generale di Corpo d’Armata Giuseppenicola Tota, ai reparti dipendenti dislocati in Sicilia, durante la quale è stato accompagnato dal Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, Comandante del Comando Militare Esercito Sicilia e dal Generale di Brigata Giuseppe Bertoncello, Comandante della Brigata “Aosta”.

A Trapani, ultima tappa del ciclo di incontri in Sicilia, il Generale Tota si è recato alla caserma “Luigi Giannettino”, sede del 6° Reggimento Bersaglieri dove, ricevuto dal Comandante di Reggimento Colonnello Alberto Nola, ha consegnato il tradizionale copricapo di specialità – il fez – ai volontari in ferma prefissata di un anno (Vfp1) che hanno da poco ultimato il ciclo addestrativo di base. Inoltre ha assistito ad una dimostrazione di attività operativa su Veicolo Blindato Medio (VBM) “Freccia” in versione porta mortaio. Durante la visita, il Generale Tota ha incontrato i rappresentanti delle sezioni di Trapani e Paceco dell’Associazione Nazionale Bersaglieri.

La visita ha avuto inizio a Messina, presso il Comando della Brigata “Aosta”, il 24° Reggimento Artiglieria “Peloritani” e successivamente, al Reparto Comando e Supporti Tattici della Brigata “Aosta”, al 5° Reggimento Fanteria e al 62° Reggimento Fanteria presso la sede di Catania. Trasferitosi a Palermo, la visita è proseguita alla caserma “Scianna”, sede del 4° Reggimento Genio Guastatori e del Reggimento Logistico della Brigata “Aosta”, e alla caserma “Cascino”, sede del Reggimento “Lancieri d’Aosta” (6°).

A Palermo, il Comandante Militare dell’Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Maurizio Angelo Scardino, ha illustrato al Generale Tota le numerose iniziative avviate sul territorio, in stretta sinergia con Istituzioni, enti e operatori socio-economici, volte a consolidare i progetti di riqualificazione delle infrastrutture militari e mirate al ricollocamento dei militari di truppa al termine del periodo di ferma nel mondo del lavoro. Presentati anche i considerevoli risultati raggiunti nella promozione dei reclutamenti, grazie all’attività svolta nelle scuole siciliane sulle possibilità di carriera all’interno della Forza Armata.

Il Generale Tota ha rivolto parole di ringraziamento a tutti i militari incontrati nelle varie caserme evidenziando che “Il vostro impegno è sotto gli occhi di tutti e per questo siete un esempio tangibile per i giovani di oggi. Osservo a distanza il vostro operato nelle molteplici attività che vi vedono coinvolti e sono rimasto favorevolmente sorpreso dei risultati conseguiti. Avete dato prova di sapere fare bene e di assolvere con professionalità i compiti assegnati anche in un periodo così particolare”.

In ciascun Comando e reparto visitato il Generale Tota ha incontrato i delegati della rappresentanza militare con i quali ha discusso di argomenti relativi al benessere del personale. L’intera visita si è svolta in rispetto delle vigenti disposizioni per il contenimento della pandemia da COVID-19.