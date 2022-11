Il giovane pilota partannese Valerio Milano vince nella categoria training la Quinta prova del campionato regionale di Enduro sprint e Minienduro regolarità

PARTANNA – Domenica 6 Novembre, si è svolta a Partanna presso il Crossodromo, la quinta prova del campionato regionale di enduro sprint e minienduro regolarità, organizzata dal Moto Club Valle del Belice. Su un percorso di circa 6 Km, da ripetere cinque volte, il moto club ha disegnato delle prove in cui si alternavano zone di campo fettucciato estremamente fangoso. Nella categoria training si è imposto dominando in maniera tranquilla tutte le prove, il giovane pilota partannese Valerio Milano, detto il Principe, in sella ad una spumeggiante Tm 125. Ancora una volta il Crossodromo di Partanna si è dimostrato un punto di riferimento regionale e nazionale per gli appassionati di motocross.