Il Jazz del Mauro Carpi Quintet ha inaugurato la XXV Stagione Concertistica a Marsala

MARSALA – Il Teatro Eliodoro Sollima di Marsala ha risuonato ieri sera (9 febbraio) di note vibranti e ritmi contagiosi, grazie alla performance del Mauro Carpi Quintet, che ha inaugurato con un’esplosione di talento la XXV Stagione Concertistica dell’Accademia Beethoven. Un evento che ha confermato, ancora una volta, l’importanza cruciale dell’Accademia guidata dal Maestro Giuseppe Lo Cicero nella promozione e diffusione della buona musica nella Città Lilybetana.

“Ci complimentiamo con l’Accademia Beethoven per la realizzazione di questa prestigiosa stagione concertistica – ha sottolineato l’Assessore allo Sport e Spettacolo, Ignazio Bilardello, chiamato sul palco a fine concerto -. Il sindaco Grillo e l’amministrazione comunale non può che sottolineare l’importanza di eventi come questo per la crescita culturale ed economica del territorio”.

“È stata una serata indimenticabile – ha dichiarato Giuseppe Lo Cicero, Presidente dell’Accademia Beethoven -. Siamo orgogliosi di aver inaugurato la nostra XXV Stagione Concertistica con un artista del calibro di Mauro Carpi e con i musicisti di grande talento del suo Quintet”.