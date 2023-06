AGRIGENTO – Il Libero Consorzio Comunale elabora il progetto di riqualificazione della foce del fiume Akragas.

“Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento ha messo in campo il progetto ‘Riqualificazione e valorizzazione della foce del fiume Akragas’ che rientra nella fase di preparazione di Agrigento a Capitale della Cultura 2025. Il progetto elaborato prevede interventi sulla foce e sulle aree connesse che costituiscono la memoria delle origini della colonia greca. Si tratta di un’area molto interessante sotto il profilo ambientale per la fauna e i tramonti. Dunque un’area che verrebbe strappata al degrado e ridata alla comunità per una valorizzazione culturale davvero ampia. Siamo disponibili a collaborare per la promozione e valorizzazione del territorio affinché il 2025, anno in cui Agrigento sarà la capitale italiana della Cultura, possa essere per la Sicilia e per l’Italia una grande occasione di arricchimento e crescita culturale da condividere con il mondo intero”. Lo ha affermato Fortunata Flora Rizzo, Vice Presidente Nazionale Archeoclub D’Italia.