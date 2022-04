“Il Loft delle donne” in programma giovedì 28 aprile

MARSALA – Si chiama “Il Loft delle donne” l’evento in programma giovedì 28 aprile, alle ore 11.30, nell’aula magna del Liceo Pascasino di Marsala, organizzato dall’Associazione Culturale ‘Ciuri’ e dalla Rivista Culturale Loft Cultura, con il patrocinio dell’Ars. Un talk show dedicato alle donne, le cui ospiti sono protagoniste nella vita, per l’impegno e la passione spesi nella rispettiva professione. Tutte, dopo il momento iniziale di presentazione e di intervista, per illustrare il personale percorso seguito, avranno modo di interagire con gli alunni, che rivolgeranno loro delle domande per approfondire le tematiche in discussione.

“E’ prerogativa della nostra Associazione e delle nostre iniziative culturali – dice il presidente di ‘Ciuri’, Filippo Peralta – dedicare momenti di approfondimento alle tematiche femminili dando voce alle donne, al loro talento, alle loro idee, al loro modo di raccontare la vita. In questo caso abbiamo deciso di farlo coinvolgendo i giovani in modo da creare un momento di confronto e offrire loro spunti di riflessione. Ringrazio la Dirigente Scolastica, Anna Maria Angileri, per l’opportunità e l’ospitalità e tutte le nostre ospiti, che siamo lieti di avere a Marsala”.

Queste le protagoniste del talk di giovedì: Il Prefetto Filippina Cocuzza, la giornalista Paola Pottino, la psicologa Maria Lisma, la scrittrice Francesca Picone, l’ucraina direttrice di marketing Irina Pisareva, l’attrice e cantante argentina Josefina Torino.