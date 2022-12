Il Luglio Musicale Trapanese chiude il 2022 con un concerto gospel

TRAPANI – Appuntamento per giovedì 22 dicembre con Sherrita Duran Gospel Show, nella Chiesa di San Nicola, a Trapani, alle ore 21.00. La voce calda e inconfondibile di Sherrita verrà accompagnata da quattro coriste, Gloria Enchill, Elvira Tzouato, Guillame Goufan, Mimi Calvano e dal pianista Aldo Bulgheroni. Un’armonia tra gospel e pop, per poi concludere […]

TRAPANI – Appuntamento per giovedì 22 dicembre con Sherrita Duran Gospel Show, nella Chiesa di San Nicola, a Trapani, alle ore 21.00.

La voce calda e inconfondibile di Sherrita verrà accompagnata da quattro coriste, Gloria Enchill, Elvira Tzouato, Guillame Goufan, Mimi Calvano e dal pianista Aldo Bulgheroni. Un’armonia tra gospel e pop, per poi concludere con l’omaggio alla tradizione del Natale.

Nata e cresciuta a Fresno, in California, sin dagli esordi della sua carriera, Sherrita si misura con un repertorio vastissimo: dalla lirica al pop, dal gospel al jazz, dal soul alla dance e hip- hop, dal rhythm and blues al musical. In Italia è stata vocalist di Celentano, Morandi, Giovanardi, il maestro Fio Zanotti, Dj Molella con il rapper Mondo Marcio. È vocal coach e solista dell’Italian Gospel Choir, diretto da importanti maestri tra i quali Peppe Vessicchio, Fio Zanotti e Fabio Perversi.

Costo dei biglietti

€ 15,00

Dove acquistare i biglietti

• al Botteghino dell’Ente Luglio Musicale Trapanese sito in Viale Regina Margherita 1, a Trapani (all’interno della Villa Margherita).Orari: da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle 14.00, lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 18.30, sabato dalle ore 8.30 alle 12.00

• a partire da un’ora prima dall’inizio dello spettacolo presso la sede dell’evento, salvo esaurimento posti

• on line su www.lugliomusicale.it