Il Luglio Musicale Trapanese in sintonia con la Città

TRAPANI – Nel suggestivo scenario della Chiesa del Collegio dei Gesuiti, a Trapani, si è svolto il concerto d’inaugurazione dell’anno accademico 2023-2024 del Conservatorio “A. Scontrino” in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese, il Comune e la Diocesi di Trapani. L’Orchestra Sinfonica Giovanile del Conservatorio, diretta dal maestro Andrea Ferrante, ha regalato un’interpretazione magistrale, trasportando il pubblico in un viaggio musicale.

Il Luglio Musicale Trapanese, con la direzione artistica di Walter Roccaro e la gestione del consigliere delegato Natale Pietrafitta, ha rafforzato il legame tra istituzioni culturali e comunità, evidenziando l’importanza di promuovere musica e cultura.

L’evento non è stato dunque solo uno spettacolo di alta qualità artistica, ma un esempio tangibile di come la sinergia tra istituzioni e realtà territoriali possa arricchire la vita culturale di una città. Il concerto è stato un momento di condivisione e crescita per l’intera comunità trapanese, sottolineato dalle significative parole della direttrice del Conservatorio “A. Scontrino” Elisa Cordova, dall’assessore alla cultura del Comune di Trapani Rosalia d’Alì e dal consigliere delegato del Luglio Musicale Trapanese Natale Pietrafitta.