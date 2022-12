Il Masaf, Ministero dell’Agricoltura e della sovranità alimentare, a Blue Sea Land 2022, celebra il pesce azzurro puntando sui giovanissimi

MAZARA DEL VALLO – Il Masaf, Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ha scelto di sostenere e partecipare a Blue Sea Land, l’expo dei cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente, per celebrare l’importanza del pesce azzurro nella dieta alimentare. La manifestazione che torna con la sua XI edizione, da mercoledì 7 dicembre a domenica 11, a Mazara del Vallo, è organizzata dal Distretto della Pesca e Crescita Blu, con il supporto della Regione siciliana, e nasce con l’obiettivo di sviluppare cooperazioni diplomatiche, economiche e scientifiche tra i numerosi paesi, che si estendono dal Mediterraneo all’Oceano Indiano.

Il programma delle attività del Masaf a Blue Sea Land 2022

Il ministero guidato da Francesco Lollobrigida sarà presente, nello stand di piazza Mokarta, con un “Mix and Match” di iniziative per giocare in modo coinvolgente, soprattutto per i più piccoli, con la figura del pesce azzurro.

Mercoledì 07 dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19 è prevista allo stand del Masaf a piazza Mokarta, un’esibizione di “pizza Acrobatica”, condotta dal maestro chef, Sergio Asaro. A seguire degustazione di “pizza profumata di azzurro”. Dalle ore 17.00 alle 22:00, laboratori ludo-didattici, sempre per i più piccoli a cura dell’artista esperta del metodo Bruno Munari, Wanda Cronio, coadiuvata dallo staff degli educatori di Solidarietà ed Azione, che si ripeteranno alla stessa ora fino a domenica 11 dicembre.

Giovedì 08 dicembre, alle ore 9, sempre allo stand del Masaf, un seminario dibattito con gli studenti della scuola primaria condotto dalla nutrizionista Cristina Giacalone dal titolo “Vi presento Sua Maestà il pesce azzurro”. Dalle 10.30 fino alle 12.00 laboratorio di cooking show “Giochiamo con le forme… Le crocchette bianche di mare”, con gli studenti della scuola primaria, condotto dallo chef Sergio Asaro, coadiuvato dallo staff degli educatori di Solidarietà ed Azione.

Venerdì 09 dicembre, alle ore 09.00 seminario dibattito sarà sul tema “Il pesce azzurro tra leggende e i miti, piccole stelle cadute dal cielo per sfamare gli uomini” e coinvolgerà gli studenti della scuola secondaria di primo grado. Alle 10.30 il laboratorio di cooking show sarà dedicato a “Mani in pasta…pizzette e alici”.

Sabato 10 dicembre, il seminario dibattito sarà “Il nostro mare, ricchezza e valore del pesce azzurro” e coinvolgerà le associazioni e le comunità per minori, così come il laboratorio cooking show che sarà dedicato agli “Odori e sapori del mediterraneo…Hamburger del marinaio”. Domenica 11 dicembre, seminario “A tavola con i colori e i sapori del pesce azzurro” e cooking show su “Contrasti e consistenze …il muffin salato in compagnia del pesce azzurro”.