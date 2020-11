Il Pd cittadino: “sul territorio si registra un’incidenza del virus che potrebbe diventare preoccupante”

PARTANNA – Il Pd cittadino è intervenuto con il seguente comunicato sui risultati dello screening provinciale tenuto sabato e domenica con 22mila tamponi somministrati a studenti e famiglie della provincia di Trapani: “Il fine settimana appena passato é stato impegnativo per i medici dell’Asp, gli operatori sanitari volontari, la polizia municipale e la popolazione che […]

PARTANNA – Il Pd cittadino è intervenuto con il seguente comunicato sui risultati dello screening provinciale tenuto sabato e domenica con 22mila tamponi somministrati a studenti e famiglie della provincia di Trapani:

“Il fine settimana appena passato é stato impegnativo per i medici dell’Asp, gli operatori sanitari volontari, la polizia municipale e la popolazione che ha deciso volontariamente di sottoporsi al tampone rapido.

L’iniziativa di screening massivo avviata su iniziativa dell’Anci, in collaborazione con la Regione e Asp, si é rivelata essere un’azione importante per il controllo dell’andamento epidemiologico sui territori, che speriamo continui nel prossimo futuro, focalizzando il controllo anche su altre categorie della popolazione.

Lo screening, rivolto soprattutto alla popolazione scolastica, ha portato all’identificazione di 28 positività al tampone rapido sul territorio partannese, che verranno verificate con ulteriore tampone molecolare nei prossimi giorni. Purtroppo, se confermati, questi casi si aggiungerebbero agli attuali 30 positivi già presenti sul territorio, mostrando un’incidenza del virus che potrebbe diventare preoccupante.

Questo ci fa riflettere su quanto sia necessario continuare a tenere alta la guardia. La prima arma di contrasto al virus sono i nostri comportamenti: indossiamo sempre le mascherine, manteniamo le distanze (evitando di andare fuori casa se non necessario) e curiamo al massimo l’igiene delle mani. Non bisogna sottovalutare alcun segnale: in caso di sintomi bisogna rivolgersi sempre al proprio medico curante”.