Il Prefetto Lupo all’incontro in memoria di Giuseppe Montalto

TRAPANI – Nella giornata di ieri (16 dicembre), il Prefetto Daniela Lupo ha partecipato all’incontro commemorativo organizzato dall’Istituto Comprensivo A Indirizzo Musicale ‟Giuseppe Montalto” in memoria di Giuseppe Montalto, agente di polizia penitenziaria, vittima di mafia e Medaglia d’Oro al Valor Civile.

L’evento si inserisce nel programma delle iniziative “I 100 passi verso il 21 Marzo” promosse dalla Prefettura d’intesa con l’associazione “Libera, Associazioni, nomi e numeri CONTRO LE MAFIE”, per sensibilizzare la comunità scolastica e la cittadinanza sull’importanza della memoria e dell’impegno nella lotta contro le mafie, in vista dell’evento che si svolgerà il 21 marzo prossimo nella città di Trapani.

La manifestazione, cui erano presenti anche la vedova di Giuseppe Montalto, il Dirigente Scolastico Salvatore Vultaggio e i docenti dell’Istituto comprensivo a indirizzo musicale ‟Giuseppe Montalto”, il sindaco di Misiliscemi Antonino Tallarita, la referente per la scuola del presidio Giangiacomo Ciaccio Montalto di Libera a Trapani Susanna Scaduto e il vice presidente della consulta giovanile, ha costituito per gli alunni, uno spunto di riflessione sul sacrificio di chi ha dato la vita per difendere i valori della giustizia e della legalità.