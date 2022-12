Il prefetto ringrazia le istituzioni della provincia in occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, ha incontrato le Autorità della provincia nei Saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo per il tradizionale scambio di auguri, occasione per ringraziare tutti della collaborazione sempre espressa nelle occasioni in cui è stato importante creare sinergia tra le varie parti interessate nei diversi scenari in cui […]

TRAPANI – Il Prefetto di Trapani, Filippina Cocuzza, ha incontrato le Autorità della provincia nei Saloni di rappresentanza del Palazzo del Governo per il tradizionale scambio di auguri, occasione per ringraziare tutti della collaborazione sempre espressa nelle occasioni in cui è stato importante creare sinergia tra le varie parti interessate nei diversi scenari in cui è stata interessata la Prefettura.

Erano presenti le massime Autorità, S.E. il Vescovo, i vertici dell’Autorità Giudiziaria e delle Forze dell’Ordine, alcuni esponenti della deputazione regionale, la Capitaneria di Porto, i Vigili del Fuoco, i Sindaci della provincia, l’ASP, la Soprintendenza, la Protezione civile regionale, la Croce Rossa, gli esponenti delle diverse categorie produttive, il Presidente di Sicindustria, i Segretari provinciali delle Organizzazioni sindacali.

Il Prefetto ha ringraziato tutti gli Enti con i quali la Prefettura si rapporta per la collaborazione sempre manifestata in tutte le occasioni per l’impegno quotidiano nella risoluzione delle diverse problematiche del territorio, sottolineando l’importanza e l’efficacia delle azioni svolte da ogni singolo Ente, alla luce anche delle difficoltà che caratterizzano l’attuale contesto sociale ed economico che impone la necessità di esprimere un approccio sinergico alle diverse criticità che man mano si presentano.

Nell’ambito del momento augurale era previsto lo svolgimento di un concerto di brani del repertorio classico natalizio, eseguito da musicisti del Conservatorio di musica di Stato A. Scontrino che, tuttavia, il Prefetto ha ritenuto di dover annullare in segno di rispetto nei confronti del Capitano dell’Aeronautica Militare Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota dell’Eurofighter vittima del gravissimo incidente aereo accaduto appena il giorno prima.

Nei Saloni di Rappresentanza vi erano anche gli studenti dell’Istituto Alberghiero Vincenzo Florio che hanno offerto con la consueta professionalità assistenza nel corso della cerimonia, arricchita dalla degustazione delle specialità dagli stessi preparate.