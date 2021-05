Il presidente dell’aeroporto Vincenzo Florio di Trapani Birgi, Salvatore Ombra, si congratula per la nomina di Gregory Bongiorno a presidente degli industriali siciliani

TRAPANI – «Ci complimentiamo con il neopresidente di Sicindustria, Gregory Bongiorno, per il prestigioso e meritato incarico – ha commentato il presidente di Airgest, società di gestione dell’aeroporto di Trapani Birgi, Salvatore Ombra -. È stato al nostro fianco, da presidente degli industriali trapanesi, fin dal primo momento nelle cruciali battaglie a vantaggio dello scalo trapanese e speriamo che possa, ancora di più, salvaguardare l’interesse degli imprenditori siciliani, con un occhio attento ai settori dei trasporti e del turismo».

Tra i primi incontri istituzionali della presidenza Ombra, dopo l’insediamento alla guida dell’aeroporto Vincenzo Florio, c’è stato proprio quello con l’allora presidente di Sicindustria Trapani, Gregory Bongiorno. «Per il futuro di Trapani Birgi – affermò la guida di Airgest in quella occasione – non si può prescindere dagli industriali che hanno un ruolo chiave nel territorio». «E fu un corretto intendimento – aggiunge Ombra – infatti ogni passo avanti verso il rilancio dello scalo è stato fatto in armonia con il tessuto imprenditoriale della provincia. Ci auguriamo – ha concluso – che il buon vento che accompagnerà Bongiorno in questa nuova e più alta sfida sia da traino per costituire una rete del trasporto aereo che guardi all’intera Sicilia, andando verso il sistema della Sicilia orientale e quello dell’occidentale».

Gregory Bongiorno, 46 anni, di Castellammare del Golfo, è il nuovo presidente di Sicindustria che prende il posto di Alessandro Albanese. Laurea in Economia Aziendale, imprenditore nel settore dei servizi pubblici locali, amministratore della Agesp S.p.A., azienda con 300 dipendenti; una lunga esperienza nel mondo confindustriale, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Trapani; Presidente di Confindustria Trapani, attualmente ricopre l’incarico di Vice Presidente nazionale dell’associazione di categoria Confindustria Cisambiente, nonché componente del comitato credito e finanza di Confindustria a Roma.