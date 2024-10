Il “Rally Valle del Belice” è stato vinto da Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati

PARTANNA – L’equipaggio formato dal partannese Bartolo Mistretta, pilota, e Gaspare Beninati, navigatore, ha vinto la prima edizione del “Rally Valle del Belice, trofeo della Legalità”, prova del campionato siciliano Rally. Al secondo posto si e’ collocato l’equipaggio formato da Totò Riolo e Nicola Catania; al terzo Andrea Nastasi insieme a Giuseppe Stassi.

La gara, organizzata dall’Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna, molto combattuta anche per i continui sorpassi e controsorpassi nelle posizioni in testa, ha registrato una grandissima presenza di pubblico alla partenza all’arrivo e su tutti i tracciati delle prove.