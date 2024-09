Il riconoscimento BOOK for PEACE International Award 2024 a Palmerini e a Di Franco

ROMA – Conferito al giornalista e scrittore Goffredo Palmerini e al presidente del Centro Studi Federico II Giuseppe Di Franco il prestigioso riconoscimento BOOK for PEACE International Award 2024. Ne ha dato comunicazione ai due insigniti il presidente di Book for Peace (https://www.booksforpeace.org), prof. Antonio Imeneo, annunciando peraltro che la consegna del Premio avverrà nel corso di un evento culturale in corso di programmazione e di cui sarà data notizia non appena definiti luogo e data.