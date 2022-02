Il Rotary Club dona tre tablet al “D’Aguirre”

SALEMI – Importante momento di solidarietà ieri (17 febbraio) al Liceo Classico e all’Istituto Tecnico “Francesco D’Aguirre – Dante Alighieri” della sede di Salemi, grazie alla donazione di tre tablet da parte del Rotary Club di Salemi, che la scuola donerà agli alunni più bisognosi, che li utilizzeranno per le attività didattiche e che potranno servire ad agevolare la Dad, se necessaria. La Dirigente Scolastica, Francesca Accardo, ringrazia il Rotary Club per il gesto, particolarmente apprezzato in questo momento di maggiori difficoltà acuite anche dalla pandemia. Sempre ieri alle ore 11, anche il Rotary Club di Castelvetrano ha donato i tablet al ‘D‘Aguirre-Alighieri’, sede dell’IPSIA di Santa Ninfa. “In un periodo così triste e così difficile dal punto di vista economico per molte famiglie – evidenzia la Dirigente – tali nobili gesti non potevano essere più graditi. Un segnale di profonda sensibilità per la nostra comunità scolastica”. Per il Club di Salemi erano presenti la Presidente, Maria Pia Leone, il Segretario esecutivo Salvatore Caradonna, il Segretario Giovanni Ingargiola e il tesoriere Danilo Grasso. Per il Rotary Club di Castelvetrano ha consegnato i tablet la segretaria, Adriana D’Angelo.