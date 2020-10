il segretario provinciale del Pd critica il perdente Di Girolamo

MARSALA – “Leggo su un’agenzia Ansa dichiarazioni decisamente fuori luogo da parte dell’ex sindaco di Marsala Di Girolamo, che accusa il Pd di non aver fatto campagna elettorale. Spero si tratti soltanto di uno sfogo. Ma se così non dovesse essere ricordo a Di Girolamo che il Pd ha allestito la lista nonostante molti dirigenti si sono candidati nelle altre formazioni civiche a suo sostegno e che a Marsala, inoltre, sono stati presenti tre ministri e il capogruppo alla Camera del partito”. Lo dice il segretario provinciale del Partito democratico di Trapani, Domenico Venuti. “Quando un sindaco uscente viene bocciato sonoramente dagli elettori dovrebbe chiedersi dove ha sbagliato e non scaricare la responsabilità su chi ha tentato di dare una mano nonostante il ripetuto e mancato coinvolgimento nelle scelte – aggiunge Venuti -. Le chiacchiere stanno a zero, a Marsala bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare duramente per ricostruire il Pd e il centrosinistra, non c’è spazio per le polemiche”.