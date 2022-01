Il sindaco di Partanna dispone la sospensione delle attivita’ didattiche in presenza

PARTANNA – Come anticipato già nella giornata di venerdì 14 gennaio, con ordinanza n. 4 del 15 gennaio 2022, il sindaco di Partanna, ai fini del contenimento della diffusione del contagio da Covid 19, dispone la sospensione, a decorrere dal 17 gennaio e fino al 26 compreso, delle attività didattiche ed educative in presenza nelle Scuole di ogni ordine e grado, siano esse pubbliche, private e paritarie. Le scuole potranno operare in DAD o, in piena autonomia, assumere ogni misura utile a garantire il diritto all’istruzione e all’inclusione degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali utilizzando ogni altra modalità ritenuta maggiormente confacente e, ivi compresa quella in presenza, consigliando alle famiglie ove possibile, un tampone rapido preventivo di controllo; i responsabili e gli addetti agli asili nido, micronido, le sezioni primavera, e le ludoteche insistenti nel Comune di Partanna, siano essi pubblici e privati, dovranno osservare le seguenti prescrizioni: o impedire il verificarsi di assembramenti vigilando anche durante le fasi di accompagnamento e prelievo dei bambini; o garantire il distanziamento fisico interpersonale di almeno mt 1,5 o indossare Dispositivi FFP2 o assicurare regolare igiene e pulizia degli ambienti ivi compresa la areazione degli stessi