Il Trapani Shark chiude al secondo posto il girone di andata

TRAPANI – Nel sempre gremito PalaIlio, gli Shark sconfiggono 88 a 68 il Banco di Sardegna Sassari e terminano in una seconda posizione in classifica “storica” il girone di andata.

Mai una formazione siciliana aveva chiuso così in alto al giro di boa e, se la memoria non inganna, mai una neopromossa aveva ottenuto tale risultato. Anche ieri sera (11 gennaio), pur non entusiasmando nel primo tempo, gli Shark iniziano a difendere meglio e, concedendo solo 7 punti ai Sassaresi nel terzo quarto, ottengono il break decisivo per poi chiudere il match in controllo. Top scorer del match Stefano Gentile con 12 punti. Dopo la gara arrivano le parole del coach Repesa, decisamente più morbide rispetto alle dichiarazioni post match di Venezia: «Risultato storico, assolutamente. Complimenti al popolo, al presidente, la dirigenza, lo staff: è un risultato stratosferico. Essere secondi alla fine della prima parte di stagione, nessuno poteva immaginarselo».

In settimana invece ha salutato il gruppo Rei Pullazi, che ha firmato con Udine in A2, mentre continua la trattativa con il Barcellona per portare in granata (con la formula del prestito) la giovane e talentuosa guardia italiana Dame Sarr.

Prossima gara per i granata domenica prossima in terra campana dove sfideranno la Givova Scafati.

Alessandro Baroli