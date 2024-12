Il Trapani Shark costretto ad arrendersi a Milano

MILANO – Non è riuscito agli Shark il colpo grosso di sbancare Milano. Al Palaforum di Assago arriva la terza sconfitta in campionato, sconfitta che interrompe una striscia di sei vittorie e che segna anche la perdita dell’imbattibilità esterna. Troppo forte l’Olimpia Milano che nel secondo tempo alza il ritmo dell’intensità difensiva e sfodera una prestazione da Eurolega, contro la quale i granata rimangono imbrigliati.

Limitati anche dai molti falli fischiati nei primi due quarti i trapanesi subiscono un parziale importante nel terzo quarto, senza trovare, poi, le energie per recuperare. Milano, infatti, aveva bisogno della vittoria per allontanare lo spettro dell’esclusione dalla Final Eight del prossimo Febbraio e grazie anche una prestazione straordinaria di Mirotic vince per 105 a 99. Rimane comunque agli atti una buona prestazione di Trapani che dimostra di non essere troppo lontano dai campioni d’Italia e questo, per una neopromossa, è già un risultato straordinario. Probabile, nelle prossime settimane, un nuovo sforzo economico da parte del presidente Antonini, un investimento che ci aspettiamo possa essere orientato su un forte centro in grado di essere una valida alternativa ad Horton, visto lo scarso rendimento del lungo tedesco Pleiss.

Nella prossima gara scontro diretto contro la Reggiana che, con 18 punti, contende agli Shark la terza posizione in classifica. PalaIlio già esaurito per quella che, il 29 Dicembre, sarà l’ultima gara di un 2024 indimenticabile per gli appassionati di pallacanestro Trapanesi.

Alessandro Baroli