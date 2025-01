Il Trapani Shark si conferma capolista

TRAPANI – Se qualcuno pensava che i giocatori granata fossero già appagati si sbagliava di grosso. Al PalaShark di Trapani (sabato 25 sera) non tremano le mani ai giocatori di Trapani che con una vittoria roboante annientano una spaesata Estra Pistoia per 104 a 60. Gli Shark entrano in campo con determinazione e, grazie anche ad una difesa perfetta, schiacciano la squadra toscana con dei parziali raramente visti sui campi della serie A di pallacanestro. All’intervallo tra i due tempi il tabellone recitava già un incredibile 57-30 per i padroni di casa, un trend che è proseguito fino alla fine per la squadra di Repesa che ha dimostrato, oltre alle note individualità, una coesione ed un affiatamento di squadra quasi perfetto, tanto che l’assenza del centro tedesco Tibor Pleiss è passata praticamente inosservata.

Il punteggio finale arricchisce il Trapani Shark con un altro storico record, ovvero, il massimo scarto raggiunto nella storia dei siciliani con il +44 punti. I granata si confermano, inoltre, il migliore attacco del campionato con una media di 93.4 punti. Sono 5 i giocatori in doppia cifra per Trapani (Alibegovic, Galloway, Yeboah, Horton e Petrucelli) che manda a referto tutti e 12 i giocatori in panchine e registra anche il “carrer high” in serie A del capitano Mollura che realizza tutti e 4 i tiri liberi guadagnati sul campo. Al termine della partita le bellissime scene di ringraziamento tra pubblico, giocatori, staff e presidenza non fanno che evidenziare l’incredibile amalgama creato in questa stagione tra tutti i componenti trapanesi. Domenica 2 Febbraio scontro al vertice con gli Shark che saranno ospiti della Dolomiti Energia Trento per cercare di mantenere la vetta della classifica.

Alessandro Baroli