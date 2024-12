Il vescovo incontra gli amministratori: «I bisogni aumentano, necessario fare rete»

MAZARA DEL VALLO – Incontrarsi, riconoscersi e accogliere. Sono queste le tre parole che il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella ha “consegnato” agli amministratori locali incontrandoli ieri mattina (21 dicembre) nella sala delle udienze in palazzo vescovile a Mazara del Vallo. Per il consueto incontro in vista del Natale erano presenti rappresentanti a vario titolo (tra sindaci, assessori e presidenti dei consigli comunali) di 10 Comuni del territorio diocesano e c’erano anche don Francesco Fiorino, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro e Vito Puccio, presidente della “Fondazione San Vito Onlus” (braccio operativo della Caritas diocesana). Il Vescovo ha evidenziato la necessità di fare sempre più rete per soddisfare i bisogni: «Come Diocesi stiamo pensando ad aprire due centri di pronto soccorso sociale – ha detto il Vescovo – uno a Mazara e l’altro a Marsala». Ma i bisogni sono tanti, ecco perché da più parti è stata chiesta collaborazione. Vito Puccio ha puntualizzato alcuni aspetti del nuovo assetto del Terzo settore che punta alla co-progettazione. Da parte dei sindaci che hanno preso la parola sono emerse le difficoltà che si riscontrano per far fronte a tutti i bisogni, sia per risorse finanziarie che per personale. L’assessore Rosalia Ventimiglia del Comune di Castelvetrano ha puntualizzato la necessità dell’ascolto.