Illustrati i risultati produttivi della Sede Inps di Trapani relativi all’anno 2019

TRAPANI – Oggi, Venerdì 2 ottobre, il Direttore dell’INPS di Trapani Giacomo Marcellino, unitamente al Presidente del Comitato Provinciale Massimo Santoro, ha illustrato i risultati produttivi della Sede relativi all’anno 2019 nel corso di un incontro organizzato allo scopo di rappresentare i servizi e le attività svolte dall’Istituto in ambito locale.

L’iniziativa rappresenta un contributo alla prossima presentazione del bilancio sociale regionale, con l’obiettivo di documentare la vicinanza dell’Istituto al territorio in questa fase del paese così complessa e difficile da gestire.

L’incontro, partendo dall’illustrazione dei dati del 2019 rapportati a quelli degli anni precedenti e all’analisi del trend in prospettiva per l’anno in corso, ha consentito di esaminare le varie attività svolte dall’INPS in relazione alla realtà socio-economica della provincia di Trapani, con riguardo a tutte le aree produttive (entrate contributive, vigilanza ispettiva e documentale, area medico legale, prestazioni pensionistiche, prestazioni assistenziali, ammortizzatori sociali, prestazioni a sostegno del reddito).

La lettura dei dati evidenzia le difficoltà complessive che sta attraversando la provincia trapanese, nonché la fragilità del tessuto socioeconomico: si pensi alla progressiva riduzione del numero di artigiani e commercianti, al massiccio ricorso al Reddito di Cittadinanza e all’incremento, nell’ultimo quinquennio, del numero di pensioni ed assegni sociali erogati.

Oltre a sottolineare l’importante ruolo svolto dalla Sede per l’intera Sicilia tramite il Polo regionale dedicato alla gestione delle prestazioni ex IPSEMA di malattia dei lavoratori marittimi, il Direttore Marcellino ha altresì posto in evidenza l’enorme lavoro svolto dal Centro Medico Legale, ricordando che Trapani è stata la prima struttura in Sicilia, dal febbraio 2014, a costituire la cosiddetta C.I.C. – Convenzione invalidità civile – assumendosi l’onere di accertare, sotto il profilo sanitario e amministrativo, il diritto alle prestazioni di invalidità civile ed handicap.

L’incontro – che si è svolto nella sala riunioni della Sede INPS di Trapani alla presenza del Comitato Provinciale e in videoconferenza con i rappresentanti delle Parti sociali e degli Ordini dei Consulenti e dei Commercialisti nel rispetto delle norme anti-Covid – ha costituito un importante e articolato momento di confronto e approfondimento.

Il Direttore Marcellino ha infine espresso l’augurio di poter presto incontrare dal vivo gli intervenuti, credendo fermamente nell’importanza dei rapporti e delle sinergie tra l’Istituto e le diverse anime del panorama socioeconomico del territorio.