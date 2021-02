“In cammino con Francesco”, tappa in riserva “Lago Preola-Gorghi tondi”

MAZARA DEL VALLO – Stasera (12 febbraio) alle ore 19 – sulla Fanpage Domenico Mogavero Vescovo e sul canale Youtube #CondividereTV – andrà in onda la sesta puntata di “In cammino con Francesco”, il commento del Vescovo all’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Questa puntata, l’ultima della serie prima della pausa per la Quaresima, sarà […]

MAZARA DEL VALLO – Stasera (12 febbraio) alle ore 19 – sulla Fanpage Domenico Mogavero Vescovo e sul canale Youtube #CondividereTV – andrà in onda la sesta puntata di “In cammino con Francesco”, il commento del Vescovo all’enciclica “Fratelli tutti” di Papa Francesco. Questa puntata, l’ultima della serie prima della pausa per la Quaresima, sarà trasmessa dalla Riserva “Lago Preola e Gorghi Tondi” di Mazara del Vallo, scelta come location: 335 ettari di zona umida con costoni calcarenitici e macchia mediterranea. Le puntate precedenti (visibili sul canale Youtube) sono state registrate nello spazio antistante la chiesa di San Vito a mare, al porto nuovo di Mazara del Vallo, nella biblioteca del Seminario vescovile. “In cammino con Francesco” riprenderà dopo la Pasqua: già da venerdì 19 febbraio, il Vescovo inizierà la Lectio del periodo di Quaresima.