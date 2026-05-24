In casa con un’arma clandestina con matricola abrasa. Arrestato un uomo di 72 anni

PACECO – I Carabinieri della Compagnia di Trapani col supporto dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sicilia, a seguito di attività informativa condotta sul territorio, hanno arrestato, per detenzione di arma clandestina e ricettazione, un uomo di Paceco di 72 anni sorpreso, a seguito di perquisizione, a detenere un’arma e delle munizioni clandestine.

Alla fine delle operazioni di perquisizione presso l’abitazione dell’uomo e condotte dai Comandi Stazione Carabinieri di Erice e Fulgatore sono stati rinvenuti e sequestrati:

1 fucile marca Breda calibro 20 con matricola abrasa;

77 cartucce calibro 12;

4 cartucce calibro 16;

1 cartuccia calibro 20.

Il 72enne, a seguito dell’udienza di convalida è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.