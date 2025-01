In Cattedrale la festa dei battezzati 2024: consegnato il Credo alle famiglie

MAZARA DEL VALLO – Si è svolta ieri sera, 12 gennaio (festa del battesimo del Signore che chiude il tempo liturgico del Natale), in Cattedrale a Mazara del Vallo la festa dei battezzati nel 2024 nel territorio diocesano. Sono state 40 le famiglie che hanno partecipato, insieme ai loro bambini, accolte con canti e palloncini dai membri delle Commissioni congiunte degli Uffici diocesani liturgico e catechistico. Dopo un momento di dialogo col Vescovo monsignor Angelo Giurdanella, le famiglie hanno attraversato in corteo la porta principale d’ingresso della Cattedrale come segno del cammino nell’Anno giubilare della speranza. Durante la celebrazione eucaristica le famiglie hanno professato la fede con il rinnovamento delle promesse battesimali. Il Vescovo, al termine della celebrazione, ha consegnato alle famiglie il Credo e una pergamena con il simbolo dell’Anno giubilare.