In parrocchia si presenta il libro di Giuseppe Maggio

MAZARA DEL VALLO – Domenica 8 ottobre, alle ore 17, presso la parrocchia Cristo Re di Mazara del Vallo, verrà presentato il libro di Giuseppe Maggio dal titolo “Il popolo di Dio vivacchia, ma lo Spirito Santo continuerà a edificarci”. Il libro è stato scritto volgendo lo sguardo sul popolo di Dio che si attarda a riconoscere Gesù Signore della propria vita, pensando anche a chi quel Gesù lo ha perduto o non lo ha ancora trovato, non lo ha mai incontrato veramente. «È vero, siamo sopraffatti e presi da un vortice di ansie, paure, preoccupazioni, da una quotidiana lotta spirituale, e ci adagiamo ripetutamente in un vivacchiare che può rivelarsi patologico per la vita e per la fede. Ma nulla è perduto, perché per opera dello Spirito di Gesù siamo edificati a vita nuova, in una straordinaria danza di resurrezione, ogni volta che scegliamo Dio e la sua Parola», dice l’autore Giuseppe Maggio. Il ricavato dalle vendite del libro sarà devoluto alla missione di padre Mario Pellegrino, missionario comboniano in Sud Sudan.