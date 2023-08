Gli agricoltori con Schultz, il fondatore di Starbucks: “Fate orgogliosi i vostri genitori, realizzare un sogno è possibile, siamo qui per creare sviluppo”. Asaro: «Il Club degli agricoltori è un’opportunità unica per la Valle del Belice»

PARTANNA – Il messaggio rivolto ai giovani del Belice, davanti a una platea di più di 5.000 persone, è stato chiaro: «Fate orgogliosi i vostri genitori, studiate e fate in modo che i vostri sogni si realizzino. Noi siamo qui per impegnarci a creare sviluppo». Così, Howard Schultz, fondatore di “Starbucks”, ieri sera (27 agosto) in piazza Falcone-Borsellino a Partanna è intervenuto alla festa dell’agricoltore, organizzata dal Comune di Partanna e dalle aziende agricole Asaro. Per Schultz quello di ieri è stato il secondo giorno vissuto nella Valle del Belice, dopo la presentazione del Club degli agricoltori sabato a Marinella di Selinunte. Il fondatore di Starbucks è stato, dapprima, in mezzo ai coltivatori di ulivi cultivar Nocellara del Belice che a lui, nella terrazza antistante il castello Grifeo, hanno rivolto domande, chiesto curiosità. Howard Schultz ha raccontato la sua storia di imprenditore: «Io provenivo da una famiglia modesta – ha detto – ma avevo il sogno di fare qualcosa di concreto per la mia terra; ho studiato e il mio impegno mi ha portato a diventare quello che oggi sono». Schultz, sul palco con Tommaso Asaro e il sindaco Francesco Li Vigni, ha raccontato cosa è oggi Starbucks: «Garantiamo 500 mila posti di lavoro in tutta la nostra azienda; come io ho raggiunto la mia posizione di manager, anche voi ragazzi potete farcela – ha detto Schultz rivolgendosi alla platea – so benissimo che tra di voi c’è gente che ogni giorno lavora tanto e che si impegna per condurre aziende e terreni. Il nostro obiettivo sarà sicuramente quello di far conoscere nel mondo l’olio EVO da Nocellara del Belice prodotto da questa Valle».

«L’opportunità offerta da Starbucks che guarda con occhio attento alle nostre produzioni è un’ottima finestra sul mondo che gli agricoltori della Valle del Belice devono saper cogliere – ha detto il sindaco di Partanna, Francesco Li Vigni – solo così si possono raggiungere mercati che, sino a ieri, era impensabile. Bisognerà lavorare sodo per rispondere alla richiesta di milioni di litri d’olio, e sono certo che la collettività degli interessati si impegnerà al massimo».

Tommaso Asaro delle omonime aziende agricole è stato chiaro: «Siamo già in cammino affinché il Club prestissimo prenda forma – ha detto – e i protagonisti saranno gli agricoltori stessi. Abbiamo già incassato la disponibilità di Starbucks per garantirci un farmer support center che possa accompagnarci in questo percorso e, come già per questa due giorni, abbiamo riscontrato la piena disponibilità delle istituzioni, a partire dall’Amministrazione comunale di Partanna che ringrazio. L’obiettivo è camminare insieme, condividendo buone pratiche, garantendo sostenibilità, mettendo al centro l’agricoltore», ha concluso Asaro. Lungo il corso di Partanna e in piazza Falcone-Borsellino, ieri sera, si sono riversate migliaia di persone che, dalle 22,30, hanno potuto seguire il concerto dei Boomdabash.