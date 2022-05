In prima mondiale per gli Amici della Musica di Trapani, il pianista Gianluca Di Donato in Le otto sinfonie di Franz Schubert in due stagioni

TRAPANI – In prima mondiale per gli Amici della Musica di Trapani, domenica 8 maggio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, Gianluca Di Donato eseguirà le prime due sinfonie del concerto per pianoforte Le otto sinfonie di Franz Schubert in due stagioni. Un progetto cui lavora da anni. Di Donato, considerato uno […]

TRAPANI – In prima mondiale per gli Amici della Musica di Trapani, domenica 8 maggio, alle ore 18.30, nella Chiesa di Sant’Alberto a Trapani, Gianluca Di Donato eseguirà le prime due sinfonie del concerto per pianoforte Le otto sinfonie di Franz Schubert in due stagioni. Un progetto cui lavora da anni. Di Donato, considerato uno dei massimi interpreti italiani di Schubert, è il primo pianista italiano ad averne eseguito l’intero corpus pianistico dal vivo. Quattro anni fa scoprì la partitura delle sinfonie di Schubert, trascritte per pianoforte dal compositore belga Jan Brandts Buys. Studiandole notò che alcuni passaggi erano stati semplificati, omettendo degli strumenti. Di Donato decide di farne una revisione, che porterà alla realizzazione di questo importante progetto, in prima assoluta.

La 69ª stagione concertistica degli Amici della Musica di Trapani è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura e della Regione Siciliana – Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo e con la collaborazione dell’Istituto di Cultura Italo Tedesco – sezione di Trapani e il Goethe Institut.

BIGLIETTI

Intero € 7,00

Ridotto € 5,00 (Studenti fino a 24 anni)

Studenti Conservatorio “A. Scontrino”, Trapani € 3,00

MODALITÀ D’ACQUISTO

• On line su www.amicidellamusicatrapani.it/dettaglio-evento.php?id=229 (American Express, Maestro, Mastercard, Visa, Discover, Carta Aurea, PayPal)

• Prenotazione obbligatoria con acquisto al botteghino entro mezz’ora prima dell’inizio della manifestazione.